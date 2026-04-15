Antonio Conte ha espresso disappunto per le dichiarazioni rilasciate da De Laurentiis al New York Times, ritenendo che siano violate le condizioni di riservatezza stabilite tra loro. La reazione dell’ex allenatore si è concentrata sulla percezione di un comportamento che contrasta con un accordo di silenzio precedentemente stabilito. La discussione riguarda un’intervista in cui sono state toccate questioni delicate, suscitando reazioni da entrambe le parti.

Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, riporta la reazione di Antonio Conte all’intervista di De Laurentiis al New York Times. Lo descrive come spiazzato, irrigidito. Non ha gradito l’uscita del presidente, un’uscita forte. Parole come “ucciderebbe la sua creatura” del resto lo espongono all’accusa di tradimento nei confronti del Napoli. Scrive il Corriere della Sera: L’allenatore del Napoli — fuso permettendo — legge e rilegge, intuisce che il «patto» del silenzio è stato violato. Ed è una mossa che non gradisce. Viene chiamato allo scoperto dal proprietario del club, accade perché è lui ad aver fatto la prima mossa sulla candidatura in Nazionale.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte non gradisce le parole di De Laurentiis, il patto del silenzio è stato violato

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