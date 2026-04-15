Consulta della Provincia Lo sport come inclusione

È stato presentato un nuovo progetto promosso dalla Consulta provinciale dello Sport, che mira a utilizzare lo sport come mezzo per favorire l’inclusione, la crescita e la partecipazione. Il programma prevede diverse iniziative rivolte principalmente ai giovani e agli studenti delle scuole, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente queste fasce della popolazione. L’obiettivo è promuovere l’attività sportiva come strumento di integrazione e socializzazione.

Lo sport come strumento di inclusione, crescita e partecipazione. È questa la visione che anima il nuovo progetto promosso dalla Consulta provinciale dello Sport che prende il via con un programma articolato di iniziative rivolte in particolare ai giovani e al mondo della scuola. La Consulta, istituita lo scorso anno dalla Provincia, riunisce associazioni e realtà sportive del territorio con l’obiettivo di costruire politiche condivise e rafforzare la rete esistente. Un lavoro corale, come lo definisce il presidente Amedeo Gabbrielli, nato dal confronto diretto tra le associazioni e orientato a rispondere ai bisogni reali dello sport locale....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consulta della Provincia. Lo sport come inclusione Valdambra, nasce il Trail K-Bike Team: sport e inclusione con la prima K-Bike della provincia di ArezzoArezzo, 24 febbraio 2026 – È partito ufficialmente dalla Valdambra un progetto destinato a segnare un passaggio significativo nel panorama sportivo... Lo sport come inclusione: "Promuove il benessere""Il progetto di riqualificazione dell’area sportiva a Molino Nuovo è parte di un’ampia visione che vuole favorire l’aggregazione giovanile, non per...