Conferenza stampa Chivu | ecco quando parlerà il tecnico nerazzurro in vista della sfida contro il Cagliari

È stata annunciata una conferenza stampa del tecnico della squadra nerazzurra, prevista alla vigilia della partita contro il Cagliari. La comunicazione riguarda la data in cui il tecnico parlerà ai media, fornendo probabilmente aggiornamenti sulla preparazione e le strategie in vista della sfida. L’appuntamento è stato reso pubblico e si svolgerà prima dell’incontro sul campo, senza ulteriori dettagli sui contenuti previsti.

Inter News 24 Conferenza stampa Chivu, svelata la data dell’incontro con la stampa per il tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida contro il Cagliari. L’Inter di Cristian Chivu non vuole smettere di correre. Dopo la spettacolare e sofferta vittoria per 4-3 sul campo del Como, i nerazzurri si preparano a tornare tra le mura amiche di San Siro per l’anticipo della 33ª giornata di Serie A. Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 20:45, la capolista ospiterà il Cagliari di Fabio Pisacane, un match che potrebbe rivelarsi decisivo per mettere una seria ipoteca sul titolo tricolore, data la distanza di nove punti sulla seconda a sei turni dal termine. Per fare il punto sulla condizione della squadra e analizzare le insidie della gara contro i sardi, l’allenatore nerazzurro incontrerà i media presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile.🔗 Leggi su Internews24.com

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Conferenza stampa Cristian Chivu pre Inter-Roma #Inter

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