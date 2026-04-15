Negli ultimi anni, il ruolo dei difensori italiani ha subito una trasformazione grazie a giocatori come Alessandro Bastoni. Originariamente riconosciuto come un centrale tradizionale, Bastoni ha adottato anche il ruolo di regista difensivo, portando nuove strategie e approcci alla fase difensiva. Questa evoluzione ha influenzato il modo di difendere in Italia, spostando l’attenzione da un semplice contrasto a un’interpretazione più articolata del ruolo.

Scopri l’evoluzione di Alessandro Bastoni: da centrale classico a regista difensivo. Come il talento dell’Inter ha cambiato il modo di difendere in Italia Per decenni, il difensore italiano “tipico” è stato l’incarnazione del “non far passare”. Un’estetica del contrasto, della marcatura a uomo e dell’anticipo feroce, tramandata da giganti come Gentile, Bergomi e Cannavaro. Poi, il calcio è cambiato. La richiesta di una costruzione del gioco sempre più pulita sin dalla propria area di rigore ha costretto i centrali a trasformarsi. In questa metamorfosi, Alessandro Bastoni non è stato un semplice spettatore, ma il catalizzatore di un nuovo modo di intendere il ruolo.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Come Bastoni ha ridefinito la difesa italiana

The Overlapping Centre-Back: How Bastoni Broke Modern Defence

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