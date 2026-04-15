“Clara” di Marta Bergman arriva al cinema dal 7 maggio: un film civile ispirato a un fatto di cronaca del 2018, con il patrocinio di Amnesty International Italia. Dopo l’acclamato Sola al mio matrimonio, la regista Marta Bergman torna dietro la macchina da presa con “Clara”, un’opera intensa e profondamente civile che arriverà nelle sale italiane dal 7 maggio, distribuita da Cineclub Internazionale Distribuzione. Il film nasce da un fatto di cronaca che nel 2018 scosse l’opinione pubblica europea: un inseguimento della polizia belga a un furgone sospettato di trasportare migranti irregolari, concluso in tragedia. Da quell’episodio prende forma un racconto che non si limita alla ricostruzione dei fatti, ma ne esplora le implicazioni morali, politiche e umane.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Clara”, il nuovo film di Marta Bergman

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