Clan Zagaria l' autista di ' Scintilla' torna libero Fuochi d' artificio in paese

L'autista di Salvatore Nobis, noto come 'Scintilla', è stato rimesso in libertà. Era stato coinvolto in un'indagine della Dda di Napoli che riguarda il clan Zagaria e i suoi affiliati, tra cui Michele Zagaria, Carmine Zagaria, Antonio Zagaria e Filippo Capaldo. La notizia ha provocato festeggiamenti nel paese, dove sono stati segnalati fuochi d'artificio.

Torna libero Antonio De Rosa (nella foto in basso), l'autista di Salvatore Nobis noto come 'Scintilla', coinvolto nell'inchiesta della Dda di Napoli sui Casalesi guidati dai fratelli del capoclan Michele Zagaria, Carmine e Antonio, e dal nipote Filippo Capaldo. È quanto stabilito dalla Dodicesima.🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Nipote di Zagaria arrestato Spagna: torna libero Torna libero il fratello di 'Scintilla': libertà anticipata per Aldo NobisE’ tornato in libertà grazie a una liberazione anticipata Aldo Nobis, fratello di Salvatore 'scintilla' elemento di spicco del clan dei Casalesi... Argomenti più discussi: Clan Zagaria, l'autista di 'Scintilla' torna libero. Fuochi d'artificio in paese; Collaborazione a 'rischio' per il pentito Ciccio e' Brezza. Clan Zagaria, l'autista di 'Scintilla' torna libero. Fuochi d'artificio in paeseTorna libero Antonio De Rosa ( nella foto in basso ), l'autista di Salvatore Nobis noto come 'Scintilla', coinvolto nell'inchiesta della Dda di Napoli sui Casalesi guidati dai fratelli del capoclan ... casertanews.it La trattativa tra i clan Zagaria e i Mallardo per il caseificio a VarcaturoLa mattina del 5 aprile 2022, Antonio Zagaria avrebbe chiesto ai suoi fedelissimi Carlo Bianco e a Giovanni Riccio di prendere contatti con un importante ras dei Mallardo per iniziare una trattativa. internapoli.it Lotta tra clan per le onoranze funebri, Zagaria si tira fuori https://ebx.sh/PjDRXJ - facebook.com facebook