circa 250 persone risultano disperse dopo un naufragio nel mar delle andamane

Circa 250 persone sono scomparse dopo il naufragio di un’imbarcazione nel mar delle Andamane. A bordo, secondo le prime informazioni, c’erano rifugiati rohingya e altri migranti. Le autorità stanno coordinando le ricerche e stanno cercando di stabilire il numero esatto delle vittime e dei dispersi. Al momento, non ci sono notizie di sopravvissuti accertati. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra le organizzazioni umanitarie.

L’Unhcr e l’Oim hanno precisato che il peschereccio, con a bordo quasi trecento persone tra uomini, donne e bambini, si è rovesciato a causa dei forti venti, del mare agitato e del sovraffollamento. L’imbarcazione era partita da Teknaf, nel sud del Bangladesh, ed era diretta in Malaysia. Rafiqul Islam, uno dei sopravvissuti, ha raccontato alla Reuters che lui e i suoi compagni di viaggio hanno trascorso quattro giorni in mare mentre le condizioni meteorologiche peggioravano rapidamente. Ha affermato che nel tentativo di eludere la guardia costiera i trafficanti avevano rinchiuso i passeggeri in angusti compartimenti normalmente riservati al pesce e alle reti.🔗 Leggi su Internazionale.it

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