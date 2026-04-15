Christina Aguilera e Sabrina Carpenter scambiate per madre e figlia in un servizio del Tg2

In un servizio del Tg2 Costume & Società, due artiste sono state presentate come madre e figlia. L'errore è stato causato da un video pubblicato alcuni mesi fa su TikTok dalle stesse popstar. La confusione ha portato a questa rappresentazione involontaria, senza che ci fosse alcuna intenzione di associare le due artiste in quel modo.

In un servizio del Tg2 Costume & Società le due artiste vengono accostate come madre e figlia. Un errore che nasce da un video postato su Tik Tok dalle due popstar molti mesi fa.🔗 Leggi su Fanpage.it Christina Aguilera e Sabrina Carpenter diventano madre e figlia in un servizio del Tg2In un servizio del Tg2 Costume & Società le due artiste vengono accostate come madre e figlia. Christina Aguilera confonde Città del Messico con New Mexico: scatena l’ira dei fan e il video è viraleChristina Aguilera è tornata sul palco a Città del Messico, ma il concerto al Palacio de los Deportes del 17 marzo ha scatenato una vera e propria...