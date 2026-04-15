Chiusura temporanea dell’Istituto Scolastico Petronio per accumuli di CO?

Il Comune di Pozzuoli ha annunciato la chiusura temporanea dell’Istituto Scolastico Petronio a causa di livelli elevati di monossido di carbonio. La decisione è stata comunicata dopo una segnalazione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, che ha rilevato un aumento delle concentrazioni di CO nell’area. La scuola resterà chiusa fino a quando non saranno completate le verifiche e adottate le misure necessarie per la sicurezza.

Il Comune di Pozzuoli informa la cittadinanza che, a seguito di una segnalazione pervenuta dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli (nota prot. 52475 del 15 aprile 2026), sono stati rilevati accumuli anomali di anidride carbonica (CO2) in alcuni locali dell’Istituto scolastico “Petronio”, sito in via San Gennaro Agnano n. 25. Nella giornata odierna, alle ore 12:15, si è riunito il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), che ha stabilito all’unanimità, quale misura precauzionale più idonea, la chiusura temporanea dell’intero plesso scolastico. Pertanto, con Ordinanza Sindacale n. 55 del 15 aprile 2026, è stata disposta: Si evidenzia che la presenza di anidride carbonica in ambienti chiusi, se in concentrazioni elevate, può comportare rischi significativi per la salute umana.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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