Dopo più di due settimane di pausa, l’Umana San Giobbe Chiusi torna in campo per la prima tappa della volata finale del campionato, affrontando in casa Piombino all’Estra Forum alle ore 20. La partita segna il ritorno delle gare ufficiali per la squadra, che si prepara a chiudere la stagione con questa sfida prima di eventuali ulteriori incontri.

Dopo oltre due settimane di stop, l’ Umana San Giobbe Chiusi torna a giocare. Lo fa ospitando all’ Estra Forum Piombino (palla a due alle ore 20.30): Bulls ormai salvi e desiderosi di migliorare la loro posizione per il play-in nelle ultime quattro partite che restano da giocare in stagione regolare. "Lo stop forzato ci è servito a provare a recuperare quante più energie possibili. È stata una stagione per tanti aspetti logorante per i ragazzi, sia dal punto di vista fisico che mentale. Giocare le ultime quattro partite con la consapevolezza di avere mantenuto la categori, ci deve aiutare a trovare tranquillità e serenità per centrare in primis un obiettivo importante come quello dei play-in".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Chiusi, volata finale del campionato. Nella prima tappa sfida con Piombino

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