A Chieti, nelle ore successive all’evacuazione di alcune abitazioni a causa delle condizioni meteorologiche, sono stati segnalati episodi di furto nelle case lasciate vuote. Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo accusato di aver tentato di introdursi in alcune abitazioni disabitate. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno assistito a comportamenti di persone che approfittano della vulnerabilità del quartiere.

A Chieti, la vulnerabilità di un quartiere messo in sicurezza dal meteo si è trasformata in una ferita sociale aperta. Da quando il terreno ha ceduto nelle vicinanze del cimitero comunale, costringendo sedici residenti ad abbandonare le proprie case il 2 aprile scorso, l’area di via Anelli Fieramosca è diventata teatro di episodi di sciacallaggio che colpiscono chi ha già perso la serenità della propria dimora. L’intervento delle forze dell’ordine e la vulnerabilità del territorio. Le pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri sono state impegnate in un presidio costante per contrastare le intrusioni avvenute negli appartamenti rimasti vuoti dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la zona poco prima di Pasqua.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, sciacalli colpiscono le case evacuate: arrestato un ladro

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