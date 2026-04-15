Una telefonata potrebbe modificare la situazione di Chiara Balistreri, ex ai domiciliari coinvolta in un caso di violenze. La conversazione riapre una ferita mai completamente rimarginata, portando alla luce dettagli che potrebbero influenzare il corso delle indagini. La vicenda si svolge in un contesto di tensione e attesa, con l’attenzione puntata sulle implicazioni di questa nuova comunicazione per la donna e il procedimento giudiziario in corso.

C’è una telefonata che può cambiare tutto. Non perché porti una speranza, ma perché riapre una ferita che non si è mai chiusa davvero. È quella che ha ricevuto Chiara Balistreri, 24 anni, quando la polizia le ha comunicato che il suo ex compagno, già condannato per maltrattamenti e lesioni, sarebbe tornato a casa agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico. Una notizia che per Chiara non è solo un aggiornamento giudiziario, ma un incubo che torna. In un video pubblicato sui social, la giovane appare distrutta, in lacrime. «Mi sono svegliata con una telefonata della polizia di Bologna che mi informava che Gabriel tra due giorni tornerà a casa, con il dispositivo», racconta.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Balistreri, l’ex ai domiciliari nella casa delle violenze

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