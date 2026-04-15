Charlotte de Witte a Genova | le cifre ufficiali Ecco quanto è costato davvero il party in piazza

A Genova si sono svolti eventi con un dj set di Charlotte de Witte in piazza Matteotti, con i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione. La sindaca della città ha fornito cifre ufficiali relative alla spesa, rispondendo alle critiche provenienti da alcuni esponenti politici di centrodestra. Le cifre sono state rese note dopo le polemiche legate alle spese pubbliche per l’evento.

La sindaca di Genova Silvia Salis aveva anticipato i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per il dj set di Charlotte de Witte in piazza Matteotti, rispondendo alle polemiche sollevate da esponenti di centrodestra. Aveva parlato di circa 140mila euro. La determina dirigenziale del Comune.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Charlotte de Witte, ecco quanto è costato lo spettacolo a GenovaIl dj set di Charlotte de Witte che ha fatto ballare migliaia di persone in piazza Matteotti sabato sera è costato circa 140mila euro. Genova, in 15mila in piazza per il set gratuito della dj Charlotte De WitteQuindicimila persone in piazza Matteotti questa sera a Genova per il dj set di Charlotte de Witte, star della musica elettronica belga che ha animato... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Charlotte De Witte conquista Genova, in migliaia a ballare in piazza Matteotti; Dj set di Charlotte de Witte in piazza Matteotti; Piazza Matteotti e dintorni blindati per Charlotte De Witte; Charlotte de Witte ha fatto la storia a Genova. Charlotte de Witte a Genova: quanto è costatoIl costo di Charlotte de Witte a Genova: 140mila euro per una notte. La sindaca Silvia Salis difende i costi dell'evento in piazza Matteotti. notiziemusica.it Charlotte De Witte a Genova: serata di musica da tutto esaurito in piazza MatteottiMigliaia di persone si sono radunate in piazza Matteotti per il dj set gratuito di Charlotte de Witte, la regina belga della techno ha trasformato il cuore della città in un grande club a cielo aperto ... primocanale.it Una spettacolare piazza Matteotti piena per il dj set di Charlotte de Witte Visit Genoa - facebook.com facebook Silvia Salis studia da premier: l'ascesa della sindaca di Genova tra le primarie di Conte e Schlein testardamente unitaria. Doppietta memorabile: intervista a Bloomberg + concerto gratuito in piazza della dj techno Charlotte de Witte. E la destra l'attacca per le s x.com