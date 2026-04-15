Cesena Siamo Noi | Resistono solo alimentari e farmacie costruire un vero distretto del commercio

A Cesena, nel quadro del commercio locale, solo negozi di alimentari e farmacie sono rimasti aperti, mentre molti altri esercizi hanno chiuso o ridimensionato le proprie attività. I dati ufficiali della provincia di Forlì-Cesena segnalano una diminuzione del numero di punti vendita e di occupati nel settore, evidenziando una contrazione generale del comparto commerciale. La situazione ha portato a discussioni sulla necessità di costruire un vero distretto del commercio nella zona.

I dati sul commercio nella provincia di Forlì-Cesena parlano chiaro e non lasciano spazio a interpretazioni: il tessuto commerciale locale è in contrazione. Le imprese diminuiscono (-2,1%), con un calo ancora più marcato nel commercio al dettaglio (-3,8%)". Lo scrive in una nota Cesena Siamo Noi.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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