Cento prenotazioni al giorno per il trasporto bici Actv Nuove rastrelliere nei battelli

Ogni giorno circa cento persone prenotano il trasporto bici sull'Actv, il servizio pubblico che collega le isole veneziane. Sono state installate nuove rastrelliere sui battelli per facilitare il deposito delle biciclette. Le novità riguardano principalmente le modalità di prenotazione e la disposizione delle rastrelliere, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei ciclisti durante gli spostamenti tra le diverse isole.

Ci sono alcune novità per i ciclisti che utilizzano il trasporto pubblico per muoversi tra le isole di Venezia. La prima, introdotta da Actv due settimane fa, è la prenotazione del posto bici a bordo dei mezzi navali nelle linee 11 e 14 (tratte Chioggia-Pellestrina e Punta Sabbioni-Lido). Il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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