Cena InCanto del Venerdì

Venerdì 17 aprile, presso il locale Vivido, si terrà la Cena InCanto con inizio alle 20, seguita dallo Stardust Party. La serata vede la partecipazione del guest DJ Akami e di Alex Effe come music selector. L'intrattenimento sarà curato da Danny Pee. La manifestazione è organizzata in collaborazione con Ploom.

STARDUST EXCLUSIVE PARTY Venerdí 17 aprile @ Vivido Cena Incanto dalle ore 20 e Stardust Party a seguire!Guest Dj Akami Music Selector: Alex EffeCena Incanto: Entertainer: Danny PeeSerata in collaborazione con Ploom.Le notti magiche di Vivido non si raccontano, si vivono!Info & prenotazioni: +39.🔗 Leggi su Firenzetoday.it #CollettivoMazinga - S04E16 - 27/03/26