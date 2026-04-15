Cavallo purosangue costretto a correre su strada | quattro denunce per maltrattamento

I carabinieri di Camporotondo Etneo hanno denunciato quattro persone tra i 22 e i 63 anni, residenti tra Piedimonte Etneo e Giarre, con l’accusa di maltrattamento di animali. Le denunce sono state motivate dal fatto che un cavallo purosangue è stato costretto a correre su una strada. L’intervento è stato effettuato con il supporto della sezione radiomobile della compagnia di Gravina di Catania.

I carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo, con il supporto della sezione radiomobile della compagnia di Gravina di Catania, hanno denunciato quattro persone, di età compresa tra i 22 e i 63 anni e residenti tra Piedimonte Etneo e Giarre, con l’accusa di maltrattamento di animali in.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Sicurezza su strada: i giovani ciclisti imparano a correreIl Comitato provinciale della Federazione Ciclistica Italiana della Spezia ha attivato un percorso formativo dedicato alla sicurezza stradale,... Cumulo pene, maltrattamento animali, truffe per vendita pellet: arresto e denunceIl bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” operato dai carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana...