Catania preso l’ex boss della polizia penitenziaria a Librino

A Catania, la polizia ha arrestato Giuliano Cardamone, ex funzionario della polizia penitenziaria del carcere Bicocca, condannato a dieci anni di reclusione. L’uomo era in fuga e si trovava nella zona di Librino, ma è stato individuato e fermato durante un’operazione condotta dalle forze dell’ordine. La cattura ha concluso un periodo di latitanza.

L’operazione di cattura condotta dalla polizia a Catania ha messo fine alla fuga di Giuliano Cardamone, ex funzionario della polizia penitenziaria del carcere Bicocca, condannato definitivamente a 10 anni di reclusione. Il sessantatreeno, originario della provincia di Catanzaro, è stato rintracciato in un appartamento occupato abusivamente nel quartiere Librino, dove si nascondeva tra pochi mobili essenziali. La caccia al latitante tra e la Calabria. Le indagini per localizzare l’ex dirigente, coinvolto con sentenze definitive in reati di corruzione e concorso esterno all’associazione mafiosa, hanno richiesto un coordinamento capillare. Dopo...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, preso l’ex boss della polizia penitenziaria a Librino Notizie correlate Catania, ex dirigente della Polizia Penitenziaria arrestato dopo la latitanzaABBONATI A DAYITALIANEWS Condanna definitiva a 10 anni per corruzione e mafia La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un ordine di carcerazione... Leggi anche: Minacce e modi 'da boss' contro la polizia penitenziaria: condannato 29enne ravennate Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il tentato femminicidio in strada a Catania, resta in carcere l'ex marito della donna ferita a coltellate; Donna accoltellata, gip convalida il fermo per tentato femminicidio: l'ex marito rimane in carcere; L’ex giudice Iolanda Apostolico aveva ragione; Il Catania e l'ex tecnico Toscano. Ecco verità e ultimi sviluppi. Arrestato a Catania ex dirigente della Polizia Penitenziaria, era latitanteCATANIA (ITALPRESS) - Gli agenti della Polizia di Stato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Distrettuale etnea, ... notizie.tiscali.it Arrestato a Librino l’ex dirigente della penitenziaria latitanteLa Polizia di Stato di Catania ha messo fine alla fuga di un uomo di 70 anni, ex dirigente della Polizia Penitenziaria presso il carcere di Bicocca, arrestato in esecuzione […] ... blogsicilia.it ECCEZIONALE AL SAN MARCO: MAMMA TRAPIANTATA PARTORISCE DUE GEMELLE, È SUCCESSO ALLA CITTÀ DI CATANIA Catania, 15 aprile 2026 – Un evento clinico straordinario ha segnato l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolic - facebook.com facebook Martedì 14 aprile 2026 TEATRO METROPOLITAN – CATANIA ore 21.00 ULTIMI BIGLIETTI QUI bit.ly/travagliocatan… x.com