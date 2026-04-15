Casoli camion bloccato sulla statale 81 | strada chiusa per le operazioni di rimozione

Nella mattina di oggi, la strada statale 81 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione di un camion rimasto bloccato all’altezza di un bar lungo la carreggiata. La chiusura si è resa necessaria per permettere le operazioni di recupero del veicolo, che ha causato disagi alla circolazione stradale nella zona di Casoli. La strada è stata riaperta appena concluso l’intervento.

Strada statale 81 temporaneamente chiusa al traffico a causa di un mezzo pesante rimasto bloccato all’altezza del bar Lu Pennese. A fare il punto è il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini.“Sono iniziate le operazioni di rimozione del mezzo, sul posto è intervenuto anche un mezzo di soccorso.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Camion carico di maiali si rovescia sulla statale: strada chiusa in entrambe le direzioniIl mezzo ha sbandato finendo per ribaltarsi su un lato lungo la statale: sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Locale Un camion carico di maiali... Altri aggiornamenti Si parla di: Casoli, camion bloccato sulla statale 81: strada chiusa per le operazioni di rimozione; La Bio cantina sociale Orsogna riceve la certificazione Plastic free: è la prima in Italia. Camion si ribalta sul Raccordo. Traffico bloccato per diverse oreTraffico bloccato per diverse ore sul raccordo autostradale Terni-Orte, all’altezza dello svincolo per la superstrada E45, a causa di un incidente avvenuto in mattinata in corrispondenza del comune di ... lanazione.it