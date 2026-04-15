La polizia di Victoria ha aperto un’indagine ufficiale dopo che l’attrice ha accusato pubblicamente la cantante di averla aggredita sessualmente in una discoteca di Melbourne nel 2010. L’indagine segue le dichiarazioni rese dall’attrice, che ha riferito di un episodio avvenuto circa tre anni prima. Finora, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi o dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità o delle persone coinvolte.

La polizia di Victoria, in Australia, ha avviato un’ indagine formale dopo che l’attrice Ruby Rose ha accusato pubblicamente la popstar Katy Perry di averla aggredita sessualmente in una discoteca di Melbourne nel 2010. Le accuse, diffuse inizialmente sui social, hanno portato l’attrice a presentare una denuncia ufficiale alle autorità australiane. In una dichiarazione rilasciata a Variety, la Victoria Police ha confermato: “I detective del team di investigazione su reati sessuali e abusi su minori di Melbourne stanno indagando su una presunta aggressione sessuale storica avvenuta a Melbourne nel 2010. La polizia è stata informata che l’incidente si è verificato in un locale autorizzato nel centro di Melbourne.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Caso Katy Perry–Ruby Rose, la svolta: indagine ufficiale della polizia australiana

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