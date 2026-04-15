A Casentino è stato avviato un progetto dedicato alla promozione dell'inclusione, alla tutela dei diritti e al rafforzamento della comunità locale. L'iniziativa prevede interventi specifici rivolti alle persone con bisogni speciali, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e favorire la partecipazione attiva nel territorio. La realizzazione del progetto coinvolge diverse realtà, pubbliche e private, che collaborano per creare un ambiente più accogliente e inclusivo.

Arezzo, 15 aprile 2026 – . Laboratorio artistico conclusivo aperto a tutti il 17 aprile alle 18,30 alla Misericordia di Bibbiena Si avvia a conclusione con un evento pubblico “Un progetto per la Vita in Casentino III”, terza e conclusiva annualità di un progetto triennale che ha promosso e valorizzato l’esperienza comunitaria che ha promosso per le persone con disabilità l’opportunità di esercitare il loro diritto di vivere nel mondo di tutti. Sviluppato sull’intero territorio del Casentino in continuità con le esperienze precedenti, pone al centro l’inclusione: oltre all’accesso ai servizi, punta sul reale protagonismo delle persone.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casentino, un “Progetto per la vita”: inclusione, diritti e comunità

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