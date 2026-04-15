Casa di Comunità a Grottaglie Movimento Mediterraneo attacca sui ritardi

Il Movimento Mediterraneo di Grottaglie ha criticato i ritardi nella realizzazione della Casa di Comunità, evidenziando il mancato rispetto delle scadenze programmate. La questione è stata sollevata anche dal Comitato in difesa del “San Marco”, rappresentato da Milena Erario e Vitaliano Bruno, che hanno già espresso le loro posizioni sulla vicenda. La discussione riguarda i tempi di completamento dell’opera e la loro conformità con quanto previsto inizialmente.

Tarantini Time Quotidiano Il Movimento Mediterraneo Grottaglie interviene sul mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione della Casa di Comunità, esprimendo sostegno alle posizioni già espresse dai rappresentanti del Comitato in difesa del “San Marco”, Milena Erario e Vitaliano Bruno. Al centro della contestazione il ritardo nella consegna della struttura, la cui scadenza era fissata al 31 marzo. Una tempistica che, secondo il Movimento, non è stata rispettata senza che vi siano state comunicazioni chiare alla cittadinanza. “La scadenza del 31 marzo per la consegna logistica della struttura è passata nel silenzio più totale,” si legge nella nota.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Casa di Comunità a Grottaglie, Movimento Mediterraneo attacca sui ritardi Notizie correlate Casa di comunità di Ponsacco, Petrucci (FdI): "Tanti ritardi, c'è poco da festeggiare"Il consigliere regionale FdI polemizza con il mancato invito al taglio del nastro e ricorda gli anni di attesa dei cittadini per la struttura,... Concorso Ceramica Mediterraneo 2026, aperte le iscrizioni alla XXXIII edizione a GrottaglieLa storica rassegna internazionale dedicata alla ceramica contemporanea si terrà dal 4 luglio al 18 ottobre al Castello Episcopio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inaugurata la casa di comunità di Brugherio.; Sanità, inaugurate le Case della Comunità Fonte Ostiense-Laurentino, Bonifacio e Torrenova; Inaugurate le casa della comunità di Savona e Vado, in via Collodi medico h24: Più vicini al territorio; Casarano, ha aperto la prima casa di comunità nella provincia, ancora non a pieno regime con orari e personale. Anacapri, da villa a casa di comunità per l’inclusione dei disabiliTalitha Kum è il nome di una villa che si trova a via Vignola ad Anacapri che il comune ha acquistato per destinarla quale primo Gruppo Appartamento per disabili adulti dell’isola. ilmattino.it Casa di Comunità a Desio: servizi e novità per la saluteA Desio apre la Casa di Comunità in via Foscolo: servizi sanitari, numero 116 117 e nuovi investimenti per una sanità più vicina ai ci ... monza-news.it A Gravina presentato il "profilo di salute" e inaugurata la nuova casa di comunità -- A Gravina presentato il "profilo di salute" e inaugurata la nuova casa di comunità https://www.cataniatoday.it/salute/gravina-nuova-casa-comunita.html © CataniaToday - facebook.com facebook