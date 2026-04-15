Carrarese Obiettivi salvezza e playoff La fantastica doppietta è alla portata

Domenica, a Reggio Emilia, la Carrarese ha perso un'importante occasione di avvicinarsi all’ottavo posto in classifica. La squadra ha comunque ancora possibilità di qualificarsi ai playoff, che restano un obiettivo raggiungibile. La partita ha visto la squadra protagonista di una doppietta, mantenendo vive le speranze di salvezza e di arrivare ai playoff. La prossima sfida sarà decisiva per il proseguimento della stagione.

Domenica a Reggio Emilia la Carrarese ha perso una prima grande occasione di prendersi l’ottavo posto ma i playoff sono ancora lì, a portata di mano. La sconfitta del Cesena a Castellammare di Stabia ha lasciato inalterato il distacco di due punti e questa domenica gli azzurri avranno una nuova chance di operare il sorpasso in un turno di campionato sulla carta a loro favorevole. La Carrarese, infatti, ospiterà il Pescara, penultimo in classifica, mentre il Cesena sarà di scena a Palermo su di un campo notoriamente proibitivo. Fra l’altro gli apuani scenderanno in campo già sapendo il risultato del match della rivale diretta. Calabro ed i...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carrarese Obiettivi salvezza e playoff. La fantastica doppietta è alla portata Leggi anche: Calcio: la Primavera 3 di Danesi conquista i playoff per il secondo anno consecutivo. Carrarese, ’manita’ al Lumezzane. Fanucchi firma una doppietta Calcio serie C, la salvezza resta alla portata del Grifo. E oggi si riparteAl fischio finale della sfida contro il Carpi era ben percepibile il malumore della piazza.