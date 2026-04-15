Caro energia Confagricoltura chiede più aiuti per evitare il collasso

Confagricoltura Ferrara ha dichiarato che è necessario concedere più tempo per affrontare il problema del caro energia nel settore agricolo. Il presidente ha spiegato che le recenti tensioni nel Golfo Persico, in particolare il blocco delle rotte nello stretto di Hormuz, hanno causato uno shock che aggrava la situazione. La richiesta di aiuti e di un aumento dei tempi di intervento si inserisce in un quadro di difficoltà legato agli effetti di questi eventi internazionali.

“Serve più tempo per contrastare il caro energia in agricoltura”. È quanto ha affermato il presidente di Confagricoltura Ferrara, Francesco Manca, in relazione alle conseguenze derivanti dal conflitto del Golfo Persico e dal blocco delle rotte sullo stretto di Hormuz, che ha provocato uno shock.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Piccoli comuni: ANPCI chiede regole proporzionate per evitare il collassoLa semplificazione amministrativa è stata al centro di un’audizione presso la Commissione Parlamentare Bicamerale, dove l’ANPCI ha presentato... Leggi anche: Quali aiuti per l’energia? L’Italia distribuisce bene ma compra caro Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Confagricoltura: Agricoltura al collasso, serve un piano europeo; Agricoltura umbra in crisi: Confagricoltura lancia l’allarme e chiede un piano emergenziale immediato; Confagricoltura Toscana: Bene riduzione aliquote Inail su imprese agricole; Confagricoltura chiede un piano emergenziale. Il taglio delle accise non basta, serve il credito di imposta per l’acquisto di gasolio agricoloEnrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo: Senza interventi specifici, molte aziende rischiano di uscire dal mercato, con conseguenze gravi per la sicurezza alimentare ... cuneodice.it Caro gasolio agricolo, Garbelli (Confagricoltura): «Pressione insostenibile, servono interventi rapidi»Il presidente bresciano dell’associazione di categoria ha denunciato l’aumento dei fertilizzanti: + 80% nell’ultimo anno ... brescia.corriere.it Caro-energia e situazione Sardegna: vi aspettiamo alle 7,30 su Rai3 con Buongiorno Regione: oggi ci occupiamo anche di cure palliative in diretta dal San Giovanni di Dio a Cagliari e poi vi portiamo alla caserma Attilio Mereu dove abbiamo assistito all - facebook.com facebook Caro energia, le stime di Confcommercio: per le famiglie conto da 1000 euro nel biennio - la Repubblica x.com