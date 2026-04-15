Carnevale serale con Pitoch Sabato sfilata a Mezzogoro

Sabato sera si svolgerà a Mezzogoro l’ultimo appuntamento con la sfilata di Carnevale, con la partecipazione di Pitoch, che per la prima volta organizza un evento serale. I volontari del luogo hanno dedicato mesi di lavoro e passione per realizzare le grandi macchine allegoriche, con l’obiettivo di creare un carnevale che rappresenta una delle manifestazioni più autentiche del basso ferrarese. La sfilata è prevista nel quartiere di Mezzogoro.

Ultimo appuntamento con Pitoch che, per la prima volta, propone un’uscita serale, sabato prossimo, nella sua Mezzogoro dove i volontari, in tanti mesi di impegno e passione, creano le straordinarie macchine dell’allegria per realizzare "Il carnevale più carnevale del basso ferrarese". Si comincia alle 21 e tutti i bimbi ai portali d’ingresso riceveranno gadget di benvenuto, per poi dare spazio alla grande sfilata di carri allegorici accompagnati dallo spettacolo itinerante di bianche presenze luminose su trampoli lungo le vie del paese. Una serata magica e densa di emozioni grazie alle Farfalle Luminose direttamente da Putignano, che uniscono poesia e spettacolo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carnevale serale con Pitoch. Sabato sfilata a Mezzogoro Pitoch, una folla alla prima sfilata: "Pubblico anche dal Veneto""Molta gente tra bambini e persone provenienti da altri paesi, segnale che Pitoch ogni anno cresce sempre più nella sua capacità di attrarre pubblico... Il Carnevale torna di sabato. C’è la sfilata al tramontoFOLLONICA Il Golfo di Follonica si prepara a un fine settimana dedicato completamente al Carnevale, con musica e celebrazioni che coinvolgeranno...