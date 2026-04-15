Le rive del fiume Candiano mostrano una differenza crescente: sulla sponda destra si concentrano locali e attività legate alla movida, mentre sulla sinistra si osserva un'area più degradata con spazi abbandonati e segni di incuria. Le due parti si affacciano l'una sull'altra, evidenziando un contrasto evidente tra i due lati del fiume. La zona di destra è frequentata da giovani e visitatori, mentre quella di sinistra presenta situazioni di abbandono e degrado evidente.

Le due rive del Candiano si guardano e mostrano una diversità sempre maggiore: se la destra infatti negli anni si è animata con locali e arredo urbano, diventando una zona frequentatissima, soprattutto nel periodo estivo, dall’altro lato tutto langue e, ad eccezione della sede dell’Autorità portuale, il resto è solo ruderi e degrado. Sul lato sinistro, lungo via Antico Squero e via Eustachio Manfredi, il recupero non è mai partito. Qui si trovano edifici come l’ex Mosa, l’ex Montecatini, tutti di proprietà privata e sui quali finora non è stato presentato alcun progetto. È tutta archeologia industriale, il cui recupero richiederebbe investimenti importanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Candiano, un ’muro’ della vergogna . Movida a destra, degrado a sinistra

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