Walter Giordano ha annunciato di aver deciso di non candidarsi più come candidato sindaco di Avellino nel progetto del campo largo. La sua scelta arriva dopo aver valutato diverse opzioni e si è comunicata attraverso un comunicato ufficiale. Giordano ha spiegato di aver preso questa decisione per motivi personali, rinunciando così alla possibilità di concorrere alle prossime elezioni amministrative.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ho deciso di rinunciare a concorrere alla candidatura a sindaco di Avellino per il campo largo”.. Così l’imprenditore Walter Giordano che da mesi aveva dato la disponibilità alla candidatura, la osteggiata da una parte larga della coalizione. Si tratta di una scelta maturata con senso di responsabilità, dopo aver preso atto della volontà condivisa di convergere su un profilo politico. Una decisione che comprendo e che approvo, nella convinzione che, in questa fase, sia fondamentale individuare una figura capace di unire le diverse anime del centrosinistra e costruire un progetto credibile e coeso per la città. Desidero ringraziare sinceramente tutte le persone che mi hanno sostenuto, incoraggiato e accompagnato in questo percorso, dimostrandomi fiducia e vicinanza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campo largo, Walter Giordano si tira fuori, anche dall’appoggio esterno

Notizie correlate

“Walter Giordano aspirante sindaco del campo largo? Un autocandidato”E’ il duro affondo di Tonino Gengaro, ultimo candidato sindaco del campo largo e riferimento dell’area Schelein.

Amministrative ad Avellino, l'appello di +EUROPA: "Il campo largo converga la candidatura su Walter Giordano"La politica, quando è degna del proprio nome, è prima di tutto assunzione di responsabilità.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Campo largo, Walter Giordano: io in campo, aspetto il Pd; Centrosinistra, è l’ora dei partiti. Walter Giordano nella rosa, associazioni sulle barricate; Amministrative ad Avellino, l'appello di +EUROPA: Il campo largo converga la candidatura su Walter Giordano; Effetto domino Giordano, se la vittoria passa dal teorema del civismo sano.

Comunali, l’appello di +Europa: Il campo largo converga sulla candidatura di Walter GiordanoLa politica, quando è degna del proprio nome, è prima di tutto assunzione di responsabilità. Responsabilità verso chi attende risposte, verso chi ha smesso di attenderle, e verso una città che da tro ... irpinianews.it

Nargi in campo con Fi: «C’è posto per Giordano»«Riparto da un luogo simbolico per la città di Avellino che è la Dogana. Riparto con gli amici di sempre Livio, Angelo, Gerardo, e Luigi con l'associazione Siamo ... ilmattino.it

Il Pd accerchiato tra Nello Pizza e Walter Giordano #pd #avellino #comunali #politica #centrosinistra #telenostra - facebook.com facebook