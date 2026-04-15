Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv | orari 15 aprile programma streaming big azzurri in gara

Oggi, mercoledì 15 aprile, si svolge a Riccione la seconda giornata dei campionati italiani di nuoto 2026. La manifestazione si tiene presso una struttura dedicata e prevede diverse gare in programma. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming online. Tra i nuotatori in gara ci sono anche alcuni atleti italiani di rilievo.

Oggi, mercoledì 15 aprile, andrà in scena a Riccione la seconda giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-2 che andrà a definire non solo l’elenco dei vincitori dei titoli tricolori. In palio ci sarà anche la qualificazione per gli Europei di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto. LA DIRETTA LIVE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO ALLE 10.00 E ALLE 18.00 Il programma inizierà con le batterie dei 50 dorso donne. Osservata speciale è Sara Curtis. La piemontese, trasferitasi negli Stati Uniti per motivi di studio, è presente in questi Assoluti primaverili con tanta voglia di far bene e di lasciare il segno. A seguire ci saranno i 200 farfalla con Alberto Razzetti e Federico Burdiss o desiderosi di far bene e di lasciare un segno in vasca.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 15 aprile, programma, streaming, big azzurri in gara Campionati Italiani nuoto 2026 oggi: orari 15 aprile, tv, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, mercoledì 15 aprile, andrà in scena a Riccione la seconda giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Campionati Italiani nuoto 2026 oggi: orari 14 aprile, tv, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, martedì 14 aprile, prenderanno il via i campionati italiani di nuoto 2026 a Riccione.