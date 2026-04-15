Campane nel mirino la risposta dell’arcivescovo | Non si toccano
In diverse parrocchie sono state stabilite nuove regole sugli orari e la durata delle campane, con indicazioni precise da seguire. Tuttavia, l’arcivescovo ha espresso un punto di vista deciso, affermando che le campane non devono essere spente o modificate. La posizione viene comunicata in un momento in cui si discutono le modalità di suonare le campane e le eventuali restrizioni da adottare.
Orari fissati, durata limitata e indicazioni precise per tutte le parrocchie. Ma soprattutto una presa di posizione chiara: le campane devono continuare a suonare. Con il decreto firmato dall’arcivescovo Riccardo Lamba, l’Arcidiocesi di Udine interviene su un tema che negli ultimi anni ha.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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