Campane nel mirino la risposta dell’arcivescovo | Non si toccano

In diverse parrocchie sono state stabilite nuove regole sugli orari e la durata delle campane, con indicazioni precise da seguire. Tuttavia, l’arcivescovo ha espresso un punto di vista deciso, affermando che le campane non devono essere spente o modificate. La posizione viene comunicata in un momento in cui si discutono le modalità di suonare le campane e le eventuali restrizioni da adottare.