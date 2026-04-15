Sul fronte del calciomercato, il Milan sta seguendo con attenzione il difensore argentino Valdepeñas, il cui entourage ha avviato nuovi contatti con altri club. La trattativa tra le parti prosegue, e l'interesse del club rossonero si concentra sulla possibilità di portare il giocatore in Italia. La situazione resta in evoluzione, con le discussioni tra le parti ancora in corso e nessuna decisione definitiva presa.

Il Milan continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. L’ultima idea porta in Spagna e risponde al nome di Victor Valdepeñas, talento classe 2006 del Real Madrid. Il giovane centrale ha debuttato in Liga il 14 dicembre 2025 contro l’Alavés e in questa stagione si sta mettendo in luce con la seconda squadra madrilena, impegnata nella Primera Federacion. 26 presenze e 2 reti certificano una crescita costante per un difensore capace di adattarsi anche nel ruolo di terzino sinistro. Il profilo è seguito da mesi dagli osservatori rossoneri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, nuovi contatti per Valdepeñas: c’è un aspetto che potrebbe giocare a favore del Milan

Notizie correlate

Capello crede alla rimonta Juve col Galatasaray: «Questo aspetto può giocare a favore di Spalletti»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Milan, chi è e come gioca Valdepeñas? Piani di calciomercato chiari in difesa"Il Milan è sulle tracce di Victor Valdepeñas", scrive così 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: L'ex Milan Keisuke Honda ha firmato per una squadra di Premier League...di Singapore; Atalanta, primi contatti per il rinnovo di Palladino: E' contento di stare qui; Il Milan pensa a Lewandowski, contatti con l'agente: gli ostacoli da superare; Roma, caccia ai nuovi Malen: da Brandt a Tel, ecco otto possibili obiettivi.

Mercato Juve, il punto su Leon Goretzka: nuovi contattiIl centrocampista tedesco ha fretta di decidere il suo futuro lontano dal Bayern Monaco e , nel frattempo, la Juve ha riallacciato i contatti ... juvenews.eu

Juventus, nuovi contatti per KessieLa Juventus continua a pensare al futuro. I bianconeri stanno lavorando anche per il prossimo mercato di giugno. A ZERO - Si lavora per riportare in Italia Franck Kessie. Il centrocampista ex Milan, ... calciomercato.com

Svelata la strategia del calciomercato #Juve Si cercando queste due tipologie di giocatori x.com