Calciomercato nuovi contatti per Valdepeñas | c’è un aspetto che potrebbe giocare a favore del Milan
Sul fronte del calciomercato, il Milan sta seguendo con attenzione il difensore argentino Valdepeñas, il cui entourage ha avviato nuovi contatti con altri club. La trattativa tra le parti prosegue, e l'interesse del club rossonero si concentra sulla possibilità di portare il giocatore in Italia. La situazione resta in evoluzione, con le discussioni tra le parti ancora in corso e nessuna decisione definitiva presa.
Il Milan continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. L’ultima idea porta in Spagna e risponde al nome di Victor Valdepeñas, talento classe 2006 del Real Madrid. Il giovane centrale ha debuttato in Liga il 14 dicembre 2025 contro l’Alavés e in questa stagione si sta mettendo in luce con la seconda squadra madrilena, impegnata nella Primera Federacion. 26 presenze e 2 reti certificano una crescita costante per un difensore capace di adattarsi anche nel ruolo di terzino sinistro. Il profilo è seguito da mesi dagli osservatori rossoneri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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