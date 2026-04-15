Negli ultimi tempi si registra un calo della fiducia nel sistema pubblico sanitario, con le liste d’attesa che rappresentano un elemento di maggiore preoccupazione. Il Servizio Sanitario Nazionale si trova di fronte a criticità ormai consolidate, che richiedono un intervento di riforma. Allo stesso tempo, si aprono nuove possibilità legate alla prevenzione, all’innovazione e all’introduzione di modelli assistenziali differenti.

Il Servizio Sanitario Nazionale è oggi chiamato a evolvere per rispondere a criticità ormai strutturali, ma anche a cogliere le opportunità offerte da prevenzione, innovazione e nuovi modelli assistenziali. È questo il tema al centro della terza edizione del Q&A Forum Salute di Adnkronos, in corso oggi al Palazzo dell'Informazione di Roma, che riunisce istituzioni, esperti e stakeholder del settore per un confronto sulle prospettive di riforma del sistema, dall'innovazione farmaceutica all'integrazione tra pubblico e privato. Tra i partecipanti, il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Sottosegretario Marcello Gemmato e il Presidente di Farmindustria Marcello Cattani.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cala la fiducia nel sistema pubblico, pesano di più le liste d'attesa

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