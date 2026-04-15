Cadine | la sfida di Matteo Coco tra adozione bullismo e resilienza

Giovedì 16 aprile alle 20.30, la Piccola Biblioteca di Cadine ospiterà la presentazione del libro “Io… fragile e invincibile”, scritto da Matteo Coco e Andreana Castellani e pubblicato dalla casa editrice Reverdito. L’evento si terrà nella sede della biblioteca e vedrà la partecipazione degli autori. La pubblicazione affronta temi legati all’adozione, al bullismo e alla resilienza, offrendo uno sguardo diretto sui percorsi personali di chi ha vissuto queste esperienze.

La Piccola Biblioteca di Cadine aprirà le sue porte giovedì 16 aprile alle ore 20.30 per accogliere la presentazione del volume Io. fragile e invincibile, un’opera che vede come firmatari l’autore trentino Matteo Coco e Andreana Castellani, pubblicata dalla casa editrice Reverdito. L’incontro, pensato per coinvolgere adolescenti, nuclei familiari, docenti ed educatori, si concentrerà su nodi cruciali per il percorso di crescita dei giovani, come i temi dell’appartenenza, della vulnerabilità, dell’identità e della maturazione dell’autostima. Il percorso di Matteo Coco: dall’adozione alla consapevolezza sociale. L’opera proposta si configura come un’autobiografia romanzata in cui Matteo Coco ripercorre le tappe fondamentali della propria esistenza, oggi orientata verso l’impegno nel settore sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cadine: la sfida di Matteo Coco tra adozione, bullismo e resilienza Mattia Zenzola, da “Amici” a simbolo di resilienza: la ferita del bullismo e il coraggio di raccontare un’aggressione.Il talento e il successo di Mattia Zenzola, il ballerino barese trionfatore ad “Amici” nel 2023, nascondono una ferita profonda: un episodio di... Una nuova vita, anticipazioni stasera 4 febbraio 2026: la famiglia Moser chiede l’adozione di Matteo, lui continua a rifiutare la madreVittoria si ritrova sempre più impegnata a capire se esistano elementi finora trascurati che possano riaprire il caso e scagionarla definitivamente...