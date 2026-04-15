Cacciari attacca la linea Meloni | Non è alleanza è sottomissione

Durante un dibattito televisivo, il filosofo e commentatore ha espresso forti critiche nei confronti dell’attuale linea politica, definendola più una sottomissione che un’alleanza. Ha poi rivolto parole dure all’europarlamentare di Forza Italia, mettendo in discussione il ruolo e le scelte della politica estera seguite dal governo. La discussione si è concentrata sulle dinamiche tra i diversi attori politici e sulla direzione delle politiche internazionali.

Durante un confronto televisivo su La7, il filosofo Massimo Cacciari ha scagliato durissime critiche contro l’europarlamentare di Forza Italia Letizia Moratti, mettendo in discussione la natura stessa della politica estera guidata da Giorgia Meloni. Il dibattito, moderato da Lilli Gruber, è esploso a seguito delle recenti tensioni tra il presidente statunitense Donald Trump e la premier italiana, trasformandosi in una serrata analisi sulla reale autonomia dell’Italia nel internazionale. Il dilemma dell’atlantismo tra difesa della linea Meloni e critica della subordinazione. La posizione del governo italiano è stata oggetto di una difesa accorata da parte di Letizia Moratti, la quale ha ribadito che la strategia della premier non ha mai tradito le radici storiche del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cacciari attacca la linea Meloni: “Non è alleanza, è sottomissione Rimpatri: Procaccini (FdI), “La linea del governo Meloni è diventata linea europea. Ora sistema più efficace”Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles dopo il via libera... Cacciari contro Moratti: “Meloni alleata di Trump? No, è totale subordinazione. Il vostro atlantismo fa schifo”. Su La7Durissima reprimenda del filosofo Massimo Cacciari all’europarlamentare di Forza Italia Letizia Moratti sulla politica estera del governo Meloni. Si parla di: Trump contro Meloni, Massimo Cacciari: Posizione subordinata, atlantismo che cavolo vuol dire?. E cita Eisenhower; Cacciari sfida Schlein | Dove sono i soldi per il welfare?. Cacciari contro Moratti: Meloni alleata di Trump? No, è totale subordinazione. Il vostro atlantismo fa schifo. Su La7Il vostro atlantismo fa schifo: Cacciari cita Eisenhower e massacra la linea Meloni-Moratti nei confronti di Trump - Guarda il video ... ilfattoquotidiano.it