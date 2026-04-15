Botta e risposta coi legali di De Benedetti

Gli avvocati dell'ingegnere hanno inviato una lettera alla testata, in cui affermano che il loro assistito è stato sollevato dalle accuse a suo carico. La comunicazione si inserisce in un contesto di risposte ufficiali legate a vicende giudiziarie. La vicenda riguarda un procedimento in cui l'ingegnere era coinvolto e che ora viene dichiarato chiuso o comunque chiarito dagli stessi legali.

Egregi signori,vi scriviamo in nome e nell’interesse dell’ingegner Carlo De Benedetti, che ci ha incaricate di chiedervi la rettifica di alcune affermazioni non rispondenti al vero, pubblicate in data 11.4.2026 sul quotidiano La Verità nell’articolo a firma di Maurizio Belpietro, anticipato sulla prima pagina del giornale con il titolo «Il complotto Renzi-De Benedetti» e poi pubblicato, alla pagina 3, con il titolo «De Benedetti vuole cacciare Meloni e benedice il governo del presidente»; articolo pubblicato anche nella versione online del quotidiano.Nell’indicato articolo, l’ing. De Benedetti viene presentato ai lettori come «l’ex padrone di Olivetti, che piazzò vecchie telescriventi al ministero delle Poste in cambio di tangenti».🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Botta e risposta coi legali di De Benedetti Sentenza scritta prima della fine del processo? Botta e risposta tra il Tribunale e i legaliAGI - "Ritenuta attendibile la parte offesa, si dichiara la penale responsabilità dell'imputato". Leggi anche: Roma-Milan 1-1, botta e risposta all’Olimpico: De Winter illude, Pellegrini firma il pari