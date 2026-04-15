Borsa | Tokyo apertura in aumento +0,64%
La Borsa di Tokyo apre con un aumento dello 0,64%, consolidando i risultati delle ultime sedute. Gli investitori seguono attentamente le variazioni dei principali titoli azionari e le quotazioni dei settori più rappresentativi del mercato locale. Le negoziazioni si svolgono in un contesto di attesa per eventuali sviluppi economici e politiche, con il mercato che mostra segnali di stabilità dopo le recenti oscillazioni.
TOKYO, 15 APR - La Borsa di Tokyo consolida i guadagni delle ultime sedute, quando prevale ottimismo per una soluzione del conflitto in Medio Oriente tra Iran e Stati Uniti malgrado lo stallo attuale nello Stretto di Hormuz, mentre il petrolio Brent prosegue la fase ribassista trattando sotto i 95 dollari al barile. In apertura l'indice Nikkei segna un progresso dello 0,64% a quota 58.247.77, con un guadagno di 370 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si apprezza leggermente sul dollaro a 158,80 e si svaluta sull'euro a 187,30.🔗 Leggi su Lanazione.it
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