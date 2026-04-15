Boni come er pane con Anonima Armonisti Tiziano Panici e Giulia Ananìa

Domenica 19 aprile alle 19:30 si svolgerà presso Dar Ciriola, in via Pausania 2A nel quartiere Pigneto di Roma, l’evento “Boni come er pane”. La rassegna, dedicata alla musica, alla poesia e al pane popolare di Roma, vede la partecipazione di Anonima Armonisti, Tiziano Panici e Giulia Ananìa. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione di Dar Ciriola e Le Civico, con la direzione artistica di Giulia Ananìa.