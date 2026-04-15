Bolzano | 35 milioni per l’idrogeno verde rivoluzione nei bus

A Bolzano, nell’Alto Adige, sono stati stanziati 35 milioni di euro per avviare la Hydrogen Adige Valley, un progetto che si concentrerà sulla produzione di idrogeno verde e sulla mobilità sostenibile. L’obiettivo è creare un ecosistema energetico integrato, con particolare attenzione all’introduzione di autobus alimentati a idrogeno. Il progetto prevede l’allestimento di infrastrutture e impianti dedicati, con l’intenzione di essere operativo prima dell’inizio dell’estate.

L’Alto Adige si prepara a inaugurare, prima dell’estate, la Hydrogen Adige Valley, un ecosistema energetico e di mobilità da 35 milioni di euro situato a Bolzano. Il progetto integra produzione di idrogeno verde, energia fotovoltaica e trasporto pubblico, con l’obiettivo di trasformare il sistema di spostamento locale in una filiera autonoma e resiliente. La nuova infrastruttura strategica nasce dalla sinergia tra la Provincia Autonoma di Bolzano, Alperia e la società SASA, beneficiando dei fondi del PNRR. L’intervento non punta solo all’acquisto di nuovi mezzi, ma alla creazione di un ciclo chiuso: a Bolzano sud sorgerà infatti un impianto elettrolitico da 2 MW capace di produrre ogni giorno almeno 430 chilogrammi di idrogeno verde.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano: 35 milioni per l’idrogeno verde, rivoluzione nei bus Notizie correlate Idrogeno verde, dalla Regione oltre 31 milioni per nuove imprese energeticheOltre 31 milioni di euro per sostenere lo sviluppo della filiera dell’idrogeno in Sicilia. Bus a idrogeno a Bologna, presentata la nuova flotta di 127 mezzi. Lepore: "La vera svolta verde"Tper e Comune nell’impianto di ricarica al deposito di via Battindarno: intervento da 75 milioni finanziati dal Pnrr. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Ricerca sanitaria, l'Emilia-Romagna fa il pieno: si aggiudica 14 milioni di finanziamento; Atalanta, attenzione al Lecce: tutti i motivi per non fidarsi. I precedenti (e Di Francesco) inducono prudenza. Elettrodotto Dobbiaco-Sesto, autorizzato il progetto di impianto interrato da 35 milioniBOLZANO - Un investimento di un miliardo di euro in dieci anni nelle province di Trentino e Alto Adige per creare nuove infrastrutture connesse alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. Si ... ilgazzettino.it