Bolzano | 35 milioni per l’idrogeno verde rivoluzione nei bus
A Bolzano, nell’Alto Adige, sono stati stanziati 35 milioni di euro per avviare la Hydrogen Adige Valley, un progetto che si concentrerà sulla produzione di idrogeno verde e sulla mobilità sostenibile. L’obiettivo è creare un ecosistema energetico integrato, con particolare attenzione all’introduzione di autobus alimentati a idrogeno. Il progetto prevede l’allestimento di infrastrutture e impianti dedicati, con l’intenzione di essere operativo prima dell’inizio dell’estate.
L’Alto Adige si prepara a inaugurare, prima dell’estate, la Hydrogen Adige Valley, un ecosistema energetico e di mobilità da 35 milioni di euro situato a Bolzano. Il progetto integra produzione di idrogeno verde, energia fotovoltaica e trasporto pubblico, con l’obiettivo di trasformare il sistema di spostamento locale in una filiera autonoma e resiliente. La nuova infrastruttura strategica nasce dalla sinergia tra la Provincia Autonoma di Bolzano, Alperia e la società SASA, beneficiando dei fondi del PNRR. L’intervento non punta solo all’acquisto di nuovi mezzi, ma alla creazione di un ciclo chiuso: a Bolzano sud sorgerà infatti un impianto elettrolitico da 2 MW capace di produrre ogni giorno almeno 430 chilogrammi di idrogeno verde.🔗 Leggi su Ameve.eu
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