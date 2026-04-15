Bolle d' aria e alcune perdite d' acqua causate dalla rimessa in pressione risolte dai tecnici dell' Aca
I tecnici dell'azienda acquedottistica hanno ripristinato il flusso dell'acqua nel pomeriggio di martedì 14 aprile, dopo aver risolto problemi legati a bolle d'aria e alcune perdite causate dalla pressione nella condotta Giardino. Sono ancora in corso interventi per completare le operazioni di riparazione. La riduzione temporanea del flusso idrico verso le città di Chieti e Pescara è stata causata dalla formazione di bolle d'aria nella condotta.
Flusso dell'acqua ripristinato dal pomeriggio di martedì 14 aprile e interventi in corso. Dall'Aca fanno sapere come sia stata risolta una temporanea riduzione del flusso idrico verso Chieti e Pescara, causata dalla fisiologica formazione di bolle d'aria nella condotta Giardino. Per ripristinare.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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Perdite d’acqua a Reggio Emilia: coinvolte 65 utenze. Tecnici al lavoroReggio Emilia, 9 aprile 2026 – Ancora problemi sulle reti idriche di alcune zone della città.