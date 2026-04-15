Nel primo trimestre del 2026, BMW ha registrato una diminuzione del 3,5% nelle vendite globali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un totale di circa 565.000 vetture consegnate. Mentre il marchio principale mostra segni di rallentamento, la divisione Mini ha registrato un aumento nelle vendite grazie alla crescita del settore delle auto elettriche. La casa automobilistica tedesca ha pubblicato i dati ufficiali sulla sua bilancia di fine trimestre.

Il primo trimestre del 2026 si chiude con un bilancio complesso per il colosso tedesco Bmw, che ha registrato una contrazione del 3,5% nelle vendite globali, consegnando complessivamente 565.748 veicoli. Mentre il marchio principale ha subito un calo delle immatricazioni pari al 4,6%, il segmento Mini ha mostrato una resilienza inaspettata, crescendo del 5,9% e segnando la sua quinta espansione consecutiva grazie alla spinta dei modelli elettrici nel mercato europeo. Parallelamente, il settore del lusso ha Rolls-Royce scendere dell’8% con 1.271 unità vendute, mentre il comparto Bmw Motorrad ha le consegne di moto e scooter ridursi del 4,2%, attestandosi a 42.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BMW in affanno: calano le vendite, ma Mini corre con l’elettrico

Calano le vendite di Bmw, nel primo trimestre pesano la Cina e gli UsaLe vendite del gruppo Bmw nel primo trimestre sono scese del 3,5% a 565,748 veicoli a causa di un calo del 10% in Cina e di una flessione del 4%...