Blue Lock live action | K degli &TEAM sarà il genio Nagi Seishiro

Il cast del film live action di Blue Lock si amplia con la conferma che K, componente degli &TEAM, vestirà i panni di Nagi Seishiro, il giocatore noto per la sua abilità innata. La notizia è stata resa ufficiale e aggiunge un nuovo elemento alla produzione, suscitando interesse tra gli appassionati del manga e del calcio. La presenza di K nel ruolo di Seishiro è ora confermata e fa parte delle scelte fatte per il cast.

Il cast del film live action di Blue Lock si arricchisce con la conferma ufficiale che K, membro degli &TEAM, interpreterà il talento naturale Nagi Seishiro. La notizia è arrivata tramite la pubblicazione di un poster dedicato al personaggio avvenuta lo scorso 14 aprile, svelando i dettagli su uno dei protagonisti più attesi della trasposizione cinematografica. Un cast d’eccezione per la sfida calcistica di Isagi Yoichi. La trama della pellicola seguirà l’evoluzione sportiva di Isagi Yoichi, interpretato da Takahashi Fumiya, impegnato in un percorso ambizioso per diventare l’attaccante numero uno del Giappone. Il progetto vede un gruppo di attori di rilievo impegnati nei ruoli chiave del manga: Sakurai Kaito darà vita a Bachira Meguru, mentre Takahashi Kyohei vestirà i panni di Chigiri Hyoma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blue Lock live action: K degli &TEAM sarà il genio Nagi Seishiro Notizie correlate Svelato il primo poster del live-action di Blue Lock!Nonostante la seconda stagione dell’anime, uscita nel 2024, abbia diviso il pubblico, la popolarità di Blue Lock continua a crescere senza segni di... Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 0-0, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: a breve si comincia. Il Blue Team cerca una prova di carattere Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Adidas trasforma i Samurai Blue in personaggi anime; Marty Supreme Box Office: Ends Overseas Run At $83.7M – 3 Major Milestones It Missed; Top 10 Highest Grossing Sci-Fi Movies In North America – What Project Hail Mary Needs To Earn To Crack The List. &TEAM's K Confirmed To Star As Nagi Seishiro In BLUE LOCK Live Action FilmTEAM's K will be starring in the highly-anticipated BLUE LOCK live action film! On April 14, the BLUE LOCK live action film unveiled a poster of ... soompi.com Blue Lock: l’anime sportivo fenomeno di Crunchyroll annuncia la terza stagione e un film live-actionDurante l'evento BLUELOCK EGOIST FESTA 2025 in Giappone, è stato rivelato che il fenomeno globale Blue Lock avrà una terza stagione animata e un film live-action in uscita nell'estate 2026, ... movieplayer.it #ScifiComics - "JAGAAAN" serie manga da 14 volumi (iniziata nel 2017 e conclusasi nel 2021) scritta da Muneyuki Kaneshiro [Blue Lock, As the Gods Will] per gli ottimi disegni di Kensuke Nishida [I Am a Hero in Nagasaki]. Ha per protagonista un giovane - facebook.com facebook