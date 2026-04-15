Bloccato un altro drone carico di cellulari diretto al carcere di Lanciano | fermati e denunciati in due

Un altro tentativo di introdurre cellulari nel carcere di Lanciano è stato fermato grazie all’intervento del personale di polizia penitenziaria. Due persone sono state fermate e denunciate dopo aver cercato di far arrivare un drone carico di dispositivi elettronici all’interno della struttura. L’episodio si aggiunge a una serie di tentativi simili che sono stati bloccati nelle ultime settimane.

Tentano nuovamente di introdurre oggetti non consentiti all’interno del carcere di Lanciano mediante l’utilizzo di un drone, ma il tentativo viene sventato dal personale di polizia penitenziaria. Risale al pomeriggio di lunedì 13 aprile l'ultimo episodio, quando gli agenti hanno impedito.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Napoli, drone con cellulari si incastra sulla caserma: era diretto al carcere di PoggiorealeUn drone con due cellulari si è incastrato sul tetto della caserma Decimo Cerimant a Napoli. Leggi anche: Drone carico di hashish e cellulari intercettato nel carcere di Poggioreale Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bloccato un altro drone carico di cellulari diretto al carcere di Lanciano: fermati e denunciati in due; Lanciano: bloccato un altro drone con smartphone per il carcere; Sudan, un attacco con drone colpisce un matrimonio in Darfur: 30 vittime; Sciacalli nelle abitazioni evacuate per il maltempo in via Fieramosca, fermato l'autore di un furto. Droga e cellulari in cella bloccato un altro droneUn lancio studiato ed eseguito con precisione chirurgica. Il decollo da un'area dismessa di Gianturco e, pochi minuti più tardi, l'atterraggio silenzioso in uno dei passeggi del carcere di ... ilmattino.it Foggia: intercettato e bloccato drone diretto al carcere. Recuperato un pacco con droga e telefoni cellulariAl carcere di Foggia intercettato un drone con droga e telefonini cellulari. Continuano i sequestri operati dalla Polizia Penitenziaria nel carcere di Foggia. Secondo quanto ricostruito in una nota ... quotidianodipuglia.it Tinto Brass bloccato in casa da 3 mesi per la frana. La moglie: «Non può neanche andare dal cardiologo: ora denunciamo» x.com Con la sospensione del rinnovo del memorandum di difesa tra Italia e Israele annunciata ieri, 14 aprile, dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Belpaese ha bloccato fino a data da destinarsi le intese siglate sulla base di esso con Tel Aviv. #ital - facebook.com facebook