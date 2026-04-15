Blitz in un' officina trovate cataste di rifiuti | scatta la maxi multa da 16mila euro

Durante un controllo in un’officina situata nella zona nord di Milano, gli agenti della polizia locale hanno rinvenuto circa cinquanta metri quadrati di rifiuti accumulati nel cortile. L’ispezione ha portato al sequestro dell’area e al conseguente contestamento di una multa di 16.000 euro per violazioni ambientali. La scoperta ha coinvolto un’unità operativa che si occupa di controlli sul rispetto delle norme di gestione dei rifiuti.

Cinquanta metri quadrati di rifiuti accatastati nel cortile di un'officina. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia locale di Garbagnate durante un’ispezione di un’officina della cittadina nord di Milano.Nell’area esterna sono stati trovati scooter e furgoni dismessi, circa 70 pneumatici.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Rifiuti tessili abbandonati, blitz della polizia provinciale. Nei guai 42enne, scatta maxi multa | FOTOProseguono senza sosta le attività di controllo della Polizia provinciale di Caserta, impegnata in una capillare azione di prevenzione e repressione... Blitz della polizia municipale da 'Reggia Emporio': scatta la chiusura con maxi multaOperazione della Polizia Municipale a Maddaloni, dove è stato disposto lo stop immediato per il punto vendita “Reggia Emporio”, risultato privo di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Veleni nelle fogne, scatta il blitz in officina: sversava oli tossici nelle acque reflue; Il blitz al cimitero delle macchine. Scoperte due officine abusive. Nei guai meccanici senza regole; Montichiari, versa oli e liquidi inquinanti nelle acque reflue: denunciato il titolare di un'officina; Garbagnate, blitz della Polizia locale nell’autofficina: rifiuti speciali in cortile e multa da 16.500 euro. Garbagnate, blitz della Polizia locale nell’autofficina: rifiuti speciali in cortile e multa da 16.500 euroGarbagnate, blitz della Polizia locale nell'officina meccanica trovati rifiuti speciali, scatta la maxi multa. Un’operazione di controllo mirata, condotta ... ilnotiziario.net Portico di Caserta, rifiuti pericolosi in officina: arrestato il titolareUn’officina meccanica trasformata in deposito incontrollato di rifiuti pericolosi. È quanto scoperto dai Carabinieri del Nucleo Forestale durante un blitz ... cronachedellacampania.it Blitz dei Carabinieri coordinato dalla Dda di Catanzaro in più province: coinvolte anche diverse... #arresti #NDRANGHETA #operazione - facebook.com facebook Maxi blitz a Roma, 13 arresti: in carcere anche esponente della Banda della Magliana ift.tt/hjMXULN x.com