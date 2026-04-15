Bisceglie incendio nell’ex convento | salvo il centro storico

Nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 6:00, si è sviluppato un incendio nell’ex convento di Bisceglie, situato in via Prof. L’incendio ha causato danni alla struttura, ma il centro storico della città è rimasto salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze gravi.

Un violento rogo ha scosso il cuore di Bisceglie nelle prime ore di questo mercoledì 15 aprile 2026, quando intorno alle 6:00 le fiamme si sono levate alte in via Prof. Mauro Terlizzi. Il combustibile dell’incendio sembra essere costituito dai materiali di risulta accumulati all’interno dell’ex convento situato dietro la chiesa dei Cappuccini, un complesso attualmente sotto la gestione della Caritas di Bisceglie a causa di alcuni lavori di ristrutturazione degli spazi interni. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica che ha portato al principio del fuoco. Intervento tempestivo e gestione della sicurezza urbana. La rapidità della risposta delle forze di soccorso è stata determinante per evitare che l’evento degenerasse in una tragedia cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bisceglie, incendio nell’ex convento: salvo il centro storico 7 persone intrappolate nell'incendio di uno stabile a Firenze, la polizia mette in salvo tutti i residenti7 persone sono state tratte in salvo durante un intervento della Polizia di Stato a Firenze per un incendio divampato in un palazzo di via Cavour. Incendio devastante nel centro storico, tanti morti. Tragedia sconvolge il paeseIl cielo si è tinto improvvisamente di un arancione malato, mentre l’aria diventava irrespirabile sotto il peso di una coltre di fuliggine che... Si parla di: Incendio nella sede della Caritas: intervengono i vigili del fuoco. Bisceglie, scoppia un incendio nella sede Caritas: non si esclude l'origine dolosaIl rogo sarebbe partito da mobili accatastati a ridosso dell’ingresso della struttura e si sarebbe poi propagato ai tronchi di alcuni alberi ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bisceglie (Bat), incendio nella sede Caritas: fiamme nel cortile durante la notteUn incendio ha danneggiato nella notte la sede della Caritas a Bisceglie, nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’area delimitata dal cancello della ... trmtv.it