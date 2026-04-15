Bisceglie bambina di 12 anni morta per un albero che le è crollato addosso | indagati Atto dovuto
Una bambina di 12 anni è deceduta dopo che un albero è caduto su di lei a Bisceglie. Le autorità hanno aperto un’indagine e hanno iscritto nel registro degli indagati quattro dipendenti dell’ufficio tecnico comunale e il rappresentante legale dell’azienda responsabile della manutenzione del verde pubblico. L’accertamento si concentra sulle eventuali responsabilità legate alla gestione e alla sorveglianza dell’albero.
Quattro dipendenti dell'ufficio tecnico comunale e il legale rappresentante dell'azienda che si occupa del verde pubblico. Sono indagati per l'accaduto l'altro ieri a Bisceglie, quando una bambina di 12 anni di ritorno da scuola a casa è stata colpita da un albero caduto a causa del vento ed è morta. Iscrizione nel registro degli indagati, da parte della procura di Trani, atto dovuto al fine di compiere gli esami irripetibili con incarico che viene conferito oggi.🔗 Leggi su Noinotizie.it
Morta a 12 anni per un albero che le è crollato addosso, disperso nel crollo di un ponte: il dramma doppio di Bisceglie Ieri anche il decesso di un lavoratore colpito da un palo a TarantoUna bambina di 12 anni, Alicia Amoruso, che stava tornando a casa da scuola, centrata in pieno da un albero sradicato a causa del vento.
Morta a 12 anni per un albero che le è crollato addosso, disperso nel crollo di un ponte: il dramma doppio di Bisceglie E triplo della Puglia: ieri anche il decesso di un lavoratore colpito da un palo a TarantoUna bambina di 12 anni, Alicia Amoruso, che stava tornando a casa da scuola, centrata in pieno da un albero sradicato a causa del vento.