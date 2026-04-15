Bisceglie bambina di 12 anni morta per un albero che le è crollato addosso | indagati Atto dovuto

Una bambina di 12 anni è deceduta dopo che un albero è caduto su di lei a Bisceglie. Le autorità hanno aperto un’indagine e hanno iscritto nel registro degli indagati quattro dipendenti dell’ufficio tecnico comunale e il rappresentante legale dell’azienda responsabile della manutenzione del verde pubblico. L’accertamento si concentra sulle eventuali responsabilità legate alla gestione e alla sorveglianza dell’albero.