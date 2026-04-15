Bimba di 3 anni lasciata in auto per rubare nei negozi una donna | Presa mentre cadeva dal finestrino

Una donna ha raccontato di aver soccorso una bambina di tre anni, rimasta sola in auto mentre i genitori erano impegnati in un tentativo di furto in alcuni negozi di un centro commerciale. La donna ha detto che la bambina stava al sole e si sporgeva dal finestrino dell’auto, e che l’ha presa tra le braccia dopo averla vista cadere. L’episodio si è verificato nel corso dell’attività di furto nel parcheggio.