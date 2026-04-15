Bimba di 3 anni lasciata in auto per rubare nei negozi una donna | Presa mentre cadeva dal finestrino
Una donna ha raccontato di aver soccorso una bambina di tre anni, rimasta sola in auto mentre i genitori erano impegnati in un tentativo di furto in alcuni negozi di un centro commerciale. La donna ha detto che la bambina stava al sole e si sporgeva dal finestrino dell’auto, e che l’ha presa tra le braccia dopo averla vista cadere. L’episodio si è verificato nel corso dell’attività di furto nel parcheggio.
Parla la donna che ha soccorso la bimba di 3 anni lasciata in auto dai genitori mentre rubavano al Parco commerciale Augusteo di Passo Corese: "Era al sole e si sporgeva dal finestrino, l'ho presa tra le braccia".🔗 Leggi su Fanpage.it
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