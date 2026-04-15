BeOne Silvia Ottolina nominata Franchise Head Solid Tumors
BeOne, azienda internazionale nel settore oncologico, ha annunciato la nomina di Silvia Ottolina come responsabile del franchise dedicato ai tumori solidi. La comunicazione è stata resa nota il 15 aprile, senza ulteriori dettagli sui compiti o le modalità della nomina. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente verso le strategie di sviluppo dell’azienda nel campo delle terapie oncologiche.
Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - BeOne, azienda oncologica globale, annuncia la nomina di Silvia Ottolina a Franchise Head Solid Tumors. Contestualmente Roberto Damele, nel ruolo di Franchise Head Hematology, continuerà a guidare l'area ematologica, ambito in cui BeOne ha avviato il proprio percorso e che continuerà a rappresentare una priorità strategica grazie a una pipeline estremamente promettente, sottolinea la società. Entrata in BeOne Italia nel 2022 come Customer Engagement Director HematologyOncology - informa una nota - Ottolina assume oggi la guida della Franchise Solid Tumors ed entra a far parte del leadership team a riporto diretto di Marco Sartori, General Manager di BeOne Italia.🔗 Leggi su Iltempo.it
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