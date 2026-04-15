BeOne Silvia Ottolina nominata Franchise Head Solid Tumors

Da iltempo.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

BeOne, azienda internazionale nel settore oncologico, ha annunciato la nomina di Silvia Ottolina come responsabile del franchise dedicato ai tumori solidi. La comunicazione è stata resa nota il 15 aprile, senza ulteriori dettagli sui compiti o le modalità della nomina. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente verso le strategie di sviluppo dell’azienda nel campo delle terapie oncologiche.

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - BeOne, azienda oncologica globale, annuncia la nomina di Silvia Ottolina a Franchise Head Solid Tumors. Contestualmente Roberto Damele, nel ruolo di Franchise Head Hematology, continuerà a guidare l'area ematologica, ambito in cui BeOne ha avviato il proprio percorso e che continuerà a rappresentare una priorità strategica grazie a una pipeline estremamente promettente, sottolinea la società. Entrata in BeOne Italia nel 2022 come Customer Engagement Director HematologyOncology - informa una nota - Ottolina assume oggi la guida della Franchise Solid Tumors ed entra a far parte del leadership team a riporto diretto di Marco Sartori, General Manager di BeOne Italia.🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - BeOne, Silvia Ottolina nominata Franchise Head Solid Tumors

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