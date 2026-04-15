Oggi, mercoledì 15 aprile 2026, su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Beautiful che promette di portare alcuni cambiamenti nelle dinamiche tra i personaggi principali. Hope si confida con Finn, esprimendo i suoi sentimenti e dubbi riguardo a una recente decisione presa nei confronti di Thomas. La puntata si preannuncia ricca di colpi di scena, con scene che potrebbero influenzare le prossime storyline.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 15 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che per Hope non è un momento affatto facile, da quando ha scoperto che Thomas e Paris presto diventeranno marito e moglie sta soffrendo moltissimo. A Brooke ha ammesso di provare ancora dei sentimenti per lo stilista. Anticipazioni Beautiful 15 aprile 2026: Hope è confusa, ha commesso un errore con Thomas? Hope continuerà ad essere molto turbata a causa del fidanzamento di Paris e Thomas e si sfogherà con Finn. Il dottore proverà a rassicurarla, capisce la sua sofferenza ma le consiglierà di lasciarsi la loro relazione alle spalle.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 15 aprile 2026: Hope si sfoga con Finn, ha sbagliato a rifiutare Thomas?

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