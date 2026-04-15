Beats of Pompeii 2026 per motivi di salute cancellato il concerto di Hauser
Il concerto di Hauser previsto per il 31 luglio nell’ambito della rassegna Beats of Pompeii 2026 è stato cancellato. La decisione è stata comunicata a causa di motivi di salute dell’artista. La manifestazione si svolge dal 24 giugno al 27 luglio presso l’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei. La cancellazione riguarda esclusivamente l’appuntamento con Hauser, mentre le altre esibizioni programmate continueranno come previsto.
LA NOTA DI B.O.P. 2026:"B.O.P. – Beats of Pompeii 2026 annuncia la cancellazione, per motivi di salute dell’artista, del concerto esclusivo di HAUSER, previsto per il 31 luglio, nell’ambito della rassegna in programma dal 24 giugno al 27 luglio presso l’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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