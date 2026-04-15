Un medico infettivologo di un ospedale di Genova ha sollevato una polemica internazionale pubblicando su X un post in cui critica duramente due figure politiche americane. Nel messaggio, l’esperto sostiene che uno dei leader abbia una patologia mentale e accusa entrambi di aver danneggiato la ricerca scientifica. La reazione ha coinvolto diversi utenti e ha generato discussioni su social media e media internazionali.

L’infettivologo del San Martino di Genova ha scatenato una violenta polemica internazionale attraverso un post su X, accusando direttamente Donald Trump di presentare una patologia mentale e di aver compromesso l’integrità della ricerca scientifica insieme a Robert F. Kennedy Jr. Mercoledì 15 aprile 2026, le dichiarazioni di Bassetti hanno spostato il dibattito dal piano puramente a quello clinico e accademico, suggerendo la necessità di un intervento psichiatrico per limitare l’azione del leader americano. Lo scontro tra scienza e politica sulla piattaforma digitale. Le parole lanciate da Bassetti non rappresentano un episodio isolato, ma si inseriscono nel percorso di critica sociale che il medico genovese ha intrapreso negli ultimi tempi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bassetti attacca Trump e Kennedy: “La loro follia distrugge la scienza

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