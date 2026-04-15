Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha deciso che la gestione della casa per anziani San Francesco da Paola a Baronissi può continuare con la nuova amministrazione. La decisione elimina le opposizioni presentate dalla cooperativa Progetto 2000, confermando la validità dell’affidamento all’attuale gestore. La sentenza è stata comunicata nelle ultime ore, rendendo definitiva la modifica nella gestione della struttura.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha sancito la legittimità dell’affidamento della gestione della casa albergo per anziani San Francesco da Paola a Baronissi, respingendo le istanze presentate dalla cooperativa Progetto 2000. La decisione della Prima Sezione mette fine alla disputa legale riguardante la gara aperta gestita dalla Centrale Unica di Committenza Sele-Picentini per conto del Comune della Valle dell’Irno, confermando il ruolo della cooperativa sociale Noi come nuova amministratrice della struttura. Le criticità sollevate dal precedente gestore e la risposta del collegio giudicante. La battaglia legale si è concentrata su una serie di presunte anomalie che avrebbero inficiato l’offerta economica della ditta vincitrice.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baronissi, il TAR conferma la nuova gestione della casa per anziani

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